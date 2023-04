VILLENEUVE, Gilles



À l'Hôpital de l'Hôtel-Dieu de Québec, le 8 avril 2023, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Gilles Villeneuve, époux de madame Diane Béchette. Il était le fils de feu dame Marie-Anna Lacasse et de feu monsieur Arthur Villeneuve. Il demeurait à Québec.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Nancy Villeneuve (Ronald Bilodeau); ses beaux-frères et belles-sœurs : André Béchette (Louise Bernier), Anne Béchette (Jacquelin Savard) et Claudia Béchette (Fernand Beaudoin) ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Il était le frère de feu Gisèle Villeneuve (feu Claude Simoneau) et feu Réjeanne Villeneuve (Douglas Byrne). Il était également le beau-frère de feu Réal Béchette (Françoise Desnoyers), feu Serge Béchette et feu Alain Béchette (Mireille Lachance), qui l'ont précédé. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13h30 à 15h30.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au lot familial du cimetière Saint-Michel de Sillery. La famille tient à remercier les infirmières et les médecins du département d'hémodialyse de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, Québec, Tél. : 418 525-4385, Courriel : fondation.chuq@chuq.qc.ca, Site web : https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/DIMW/. Des formulaires seront disponibles sur place.