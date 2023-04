THIVIERGE, Hélène Pouliot



Le 28 février 2023, à l'âge de 76 ans, est décédée madame Hélène Pouliot Thivierge, tendre épouse de monsieur André Thivierge, fille de feu dame Bernadette Pruneau et de feu monsieur Joseph Pouliot. Elle demeurait à St-Jean de l'île d'Orléans. Hélène, cette femme inspirante, ouverte d'esprit, d'une douceur et d'une générosité d'exception, est partie entourée de ses proches, auxquels elle a toujours été dévouée. Outre l'homme de sa vie André Thivierge, elle laisse dans le deuil ses enfants et petits-enfants adorés: Alain (Léonie Lavoie-Bel, Léanne et Jérémy) et Marie-Claude (Gino Ste-Croix, Rosalie, Sarah et Raphaëlle); ses frères et sœurs : Bernadette (feu Joseph Blouin), Annette (feu Clermont Gilbert), Paul-André (Claudette Bédard), Robert (feu Jocelyne Clavet), feu Réjeanne (Gaétan Giguère), Louise (feu Jean-Yves Hamel), Marcel (Claire Létourneau), Monique (Simon Hébert), Gisèle (Réal Tailleur) et Maurice (Johanne Blouin); sa filleule Julie Giguère (Gino Gagnon) et Marielle Blouin (Jean-François Noel) ainsi que de nombreux neveux et nièces de la famille Pouliot; sa belle-sœur et son beau-frère de la famille Thivierge : Lucille Thivierge (Jean-Guy Cantin) et ses neveux : Stéphane (Normande Bouchard), son filleul Bruno (Stéphanie Talbot) et Daniel (Annie Labelle) ainsi que leurs enfants; toute la famille Boutet : Jeannine (feu Émilien Boutet), Pierre (Line Boisvert), Hélène, Monic (Pierre Guay). Elle laisse aussi dans le deuil ses cousins, ses cousines et de nombreux amis (amies). Hélène nous laissera à tous de magnifiques souvenirs et des conversations bienveillantes qui resteront longtemps dans notre mémoire. Les valeurs qu'elle nous lègue continueront de nous guider jour après jour.La famille vous accueillera à partir de 9h30 pour recevoir vos condoléances. La famille tient à remercier chaleureusement toute l'équipe d'oncologie de l'IUCPQ, l'équipe des soins palliatifs du CLSC, plus particulièrement Mylène, Johanne et le Dr Carole Cyr pour leur dévouement et leurs soins attentionnés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, https://cancer.ca/fr/