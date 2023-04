DUTIL, Thérèse Roberge



À l'Hôpital Hôtel-Dieu de Lévis, le 7 avril 2023, à l'âge de 98 ans, est décédée, entourée de sa famille, dame Thérèse Roberge. Elle était l'épouse de feu monsieur René Dutil, fille de feu Rose Cayer et de feu Louis-Raoul Roberge. Autrefois de Québec, elle demeurait à Lévis.La famille vous accueillera au :de 13h à 15h.et de là au cimetière St-Charles pour la mise en crypte. Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Jean-Denis (Judith Robert), Michel (Reina Boucher), François (Lucie Picard) et Monique (Alain Tremblay); ses petits-enfants : Julie, Marianne, Simon, Annie, Marc-André, Martin, Paul-William, Létycia, Marc-Antoine et Katherine; 11 arrière-petits-enfants, sa filleule tant dévouée Sylvie Deschênes, son filleul Richard Robin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Impliquée dans des organismes d'aide aux démunis aux côtés de son conjoint René, avec qui elle a partagé 73 années de vie, elle se souciait grandement du bien-être de sa famille et de son entourage. Fière des succès des siens, elle ressentait aussi leurs peines. La famille tient à remercier le personnel de la Résidence des Maronniers, du CLSC et de l'Unité des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour tous les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Patro Roc-Amadour, au 2301, 1re Avenue, Québec (Qc) G1L 3M9, tél.: 418-529-4996, site Web : www.patro.roc-amadour.qc.ca/