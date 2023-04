FOURNIER, Pierrette Jutras



Au C H U - Hôpital St-François d'Assise, le 11 avril 2023, à l'âge de 93 ans, est décédée paisiblement entourée de sa famille madame Pierrette Jutras, épouse de feu monsieur Raymond Fournier, fille de feu madame Marie-Louise Duchesneau et de feu monsieur Louis-Philippe Jutras. Elle demeurait aux Cours de l'Atrium.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9 h à 10 h 45.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Michèle (Richard Fortin), Pierre (Linda Lamontagne) et Jean (France Dionne); ses petits-enfants : Émilie (William Sirois), William (Sophie Robitaille), Jérôme (Mathilde Lachance), Anaïs (Dominique Larose Bouchard) et Charles (Cathalina Turbide); ses arrière-petits-enfants : Edouard, Elliot, Henri et Léonard, ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ses bonnes amies des Cours de l'Atrium. Elle était la sœur de feu Gemma (feu Adrien Ledoux), feu Gertrude (feu Antoine Madier), feu Émile (feu Agnès Drolet), feu Pauline (feu Raymond Rochette), feu Cyrille (feu Lise Méthot), Régent Jutras (feu Gracia Jutras); ses beaux-frères et belles-soeurs feu André Fournier (feu Pierrette Lamontagne), feu Yolande Fournier (feu Charles Robitaille), Yvette Fournier (Gilles Després). La famille tient à remercier les infirmières des soins à domicile du CLSC La Source Sud de la Capitale-Nationale pour leur dévouement et le personnel du A-6 ouest et du B-8 soins palliatifs de l'hôpital Saint-François d'Assise, particulièrement Dre Breton et son équipe. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, Téléphone : 418 682-6387, Site web : www.coeuretavc.ca et Fondation du CHU de QuébecTéléphone : 418 525-4385Site web : https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/DIMW/.Des formulaires seront disponibles sur place.