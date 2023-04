BÉLANGER, Gisèle Lacoursière



À Saint-Casimir au Centre d'hébergement, le 23 novembre 2022, à l'âge de 95 ans, est décédée madame Gisèle Lacoursière (Mme B), épouse de feu monsieur Raymond Bélanger. Elle demeurait à Saint-Casimir. La famille recevra les condoléanceset de là, au cimetière paroissial, sous la direction du :Madame Bélanger laisse dans le deuil ses enfants : feu Réjean (Jeannine Perron), Michel, Anne, feu Paul; ses petits-enfants : Karl; Anike, Michael et Grégory; Gabriel et Antoine; ses arrière-petits-enfants; sa soeur Nicole (Michel Trépanier); ses neveux Hugo et Simon ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements à tout le personnel du Centre d'hébergement de Saint-Casimir pour les bons soins prodigués. Compenser l'envoi de fleurs par un don au comité des bénévoles du CHSLD de Saint-Casimir.