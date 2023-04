LAPRISE-OTIS, Julienne



Au Centre multiservices de santé et de services sociaux de Les Escoumins, le 20 avril 2023, à l'âge de 85 ans, est décédée madame Julienne Laprise, fille de feu madame Juliette Therrien et de feu monsieur Henri Laprise, épouse de feu monsieur Arthur Otis. Elle demeurait à Les Escoumins. La famille vous accueillera à:le dimanche, 30 avril 2023, jour de la cérémonie, à compter de 12 h.Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Mireille (Roger Létourneau), Chantale (Pierre Duchesne), Manon (Bernard Bouchard), Stéphane (Caroline Boulianne) et Mathieu (Valérie Tremblay); ses petits-enfants : Marie-Pier, Pierre-Luc, Mike, Félix, Isabelle, feu Myriam, Émilie, Fanny, Christopher, Ryan, Nathan, Dylan, Jordan et Allan ; ses arrière-petits-enfants: Marilou, Léonie, Maélie, Mathilde, Liam, Jacob, Mathis, Emma, Antoine, Elliot, Milan et Romy, sa soeur: Gemma, ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était aussi la soeur de feu Leatitia, feu Henri-Paul, feu Yvette, feu Lucette, feu Roland, feu Gilbert, feu Jean-Marie, feu Dorice et feu Claude. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à: Société Canadienne de la sclérose en plaques division du québec. https://scleroseenplaques.ca/. Les services professionnels ont été confiés à :