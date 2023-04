CANNON, Frank



Serein, à sa demeure de Lac-Beauport, entouré des siens, le 18 avril 2023, à l'âge de 80 ans, est décédé M. Frank Cannon époux de Mme Céline Myrand, fils de feu Mme Rosemary Power Cannon Delaney et de feu Lewis Cannon. Outre sa femme Céline, il laisse dans le deuil ses enfants : Kathleen (Mario Campagnolo) et Sean (Valérie Juneau) ; ses petits-enfants: Noah, Rosemary, Liam et Mia. Il était le frère de Lawrence (Christine Donoghue) et le beau-frère de Danielle Myrand, feu Louise Myrand, Serge Myrand (Marthe Bouchard) et Kathleen Delaney (Jack Beausoleil). Il était le parrain de David Cannon (Audrey Robert). Sont aussi attristés par son départ ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents des familles Cannon, Myrand et Power ainsi que ses nombreux ami(e)s. Notre photographe officiel va grandement nous manquer pour immortaliser les différents moments de nos vies. Cette passion pour la photo ainsi que sa passion pour les sports et la nature lui survivront, celles-ci étant maintenant bien imprégnées chez ses petits-enfants qui l'aimaient tant. Les dernières années de notre grand rassembleur, auront été marquées par son implication avec le Regroupement des employés retraités de la White Birch-Stadacona au sein duquel il aura fièrement défendu les droits des travailleurs.La famille recevra les condoléances au :de 9h à 10h45.Un merci tout particulier à l'équipe d'insuffisance rénale de l'Hôpital Laval et à l'équipe de soins palliatifs du CLSC La Source de Charlesbourg pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, téléphone : 418 527-4294, : www.societealzheimerdequebec.com ou à la Fondation canadienne du rein, 1675 chemin Sainte-Foy, local 101, Québec, téléphone : 418 683-1449, www.rein.ca/quebec. Des formulaires seront disponibles sur place.