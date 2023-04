VALLIÈRES, Donald



À l'IUCPQ, le 27 mars 2023, à l'âge de 74 ans et 10 mois, est décédé monsieur Donald Vallières, époux de dame Ginette Dussault, fils de feu monsieur Louis Vallières et de feu dame Lucienne Girard. Il demeurait à Saint-Marc-des-Carrières. La famille recevra les condoléances enà compter de 10 hLa direction des funérailles a été confiée à la Coopérative funéraire de la Rive-Nord. Outre son épouse, monsieur Vallières laisse dans le deuil ses enfants : Patricia (Martin Perron), Valérie et Anthony (Eugénie De La Croiselière); ses petits-enfants : Alexis Vallières-Perron, Raphaël Vallières-Perron, Daphné Perron, Élodie Vallières-Laroche, Ludovick Vallières-Laroche, Émie Vallières, Yorick Vallières et Ashley Vallières; ses frères et soeurs : feu France (feu Allen Bruce), feu Jacques (Jocelyne Thibault), feu Marjolaine (feu Maurice Dufresne), Jocelyn (Monique Gariépy), feu Mario, Johanne (Denis Perreault), Sylvain (Lise Ste-Marie); son oncle Jean Vallières; sa belle-soeur Lise Dussault (feu Michel Bernier); ses neveux et nièces ainsi que ses nombreux ami(e)s à qui il manquera. La famille tient à remercier tous ceux qui ont pris soin de lui ainsi que Djino Gosselin et toute l'équipe médicale du CLSC de Saint-Marc-des-Carrières pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec https://poumonquebec.ca/.