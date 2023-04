POULIOT, Lucette Ferland



Au CHSLD de Sainte-Marie, le 19 avril 2023, à l'âge de 85 ans et 10 mois, est décédée dame Lucette Ferland, épouse de feu Clermont Pouliot. Elle demeurait à Sainte-Marie, autrefois à Vallée-Jonction. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Cathy (Bruno Breton) et Stéphane; ses petits-enfants : Ann-Sophie et Véronique Breton. Elle était la sœur de feu Robert (Cécile Lallier), feu Françoise (feu Valère Grenier), feu Guy et Lucille (Benoît Gagné). Elle était la belle-sœur de feu Lionel (feu Betty Davis), feu Roland, feu Russel (feu Jeannine Bilodeau), feu Gilbert (feu Cécile Sheink), feu Fernand (Jacqueline O'Grady), feu Claude (feu Carmen Nadeau), feu Huguette (feu Hébert Bourque), Lyne (Conrad Caux) et feu Gérald (Marthe Roy, Clément Cliche). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis (es).La famille recevra les condoléances au funérarium de la Maison funéraire Nouvelle Vie de Sainte-Marie, le vendredi 28 avril de 19 h à 21 h. Samedi, jour de la célébration, à compter de 9 h. La direction a été confiée à laLa famille désire remercier tout le personnel du CHSLD de Sainte-Marie pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Le Crépuscule (774-G, rue Étienne-Raymond, Sainte-Marie (Qc) G6E 0K6) : https://www.lecrepuscule.ca/