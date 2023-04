PERREAULT, Gaston



Il nous a quittés le 16 mars 2023, au CHSLD de Sainte-Hénédine, l'âge de 91 ans. Il demeurait à Sainte-Marie. La famille vous accueillera au:le samedi 29 avril 2023 de 13h à 14h45.Il laisse dans le deuil ses enfants : France, feu Danielle, Alain (Christine Ferland), Carole, Andrée (Jean-Paul Grondin) et Jo-Anne (Serge Gosselin); ses petits-enfants : Nathalie, Philippe, Nicolas et Charles Poulin, Alysse Perreault Payette, Francis et Étienne Perreault, Alexandre et Frédéric Grondin, Laurie Pier et Jean Christophe Gosselin; ses arrière-petits-enfants : William et Annabelle, Florence et Mathilde, Mathieu et Alexis, Olivia et Delphine et Delphine et Nathan; sa sœur Laurette (feu Alexandre Côté) et est allé rejoindre ses frères et sœurs : Émile (feu Albertine Poulin), Émilia (feu Arthur Turcotte), Donalda (feu Émile Nadeau), Simone (feu Marius Paré), Camille, Sylvio (feu Agathe Bourque), Gabrielle (feu Jean-Charles Bourque), Lucienne (feu Léopold Guérard), Mariette (Roger Moisan), Marguerite (feu Irénée Perreault). Il laisse également dans le deuil ses cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s. La famille tient à remercier chaleureusement l'ensemble du personnel du CHSLD de Ste-Hénédine, particulièrement celui attitré au 2ème étage ainsi que Mme Emmanuelle Drouin et son équipe du Manoir Centre Ville de Ste-Marie pour les bons soins prodigués et leur grand dévouement. Des dons sont suggérés à RQMO - Regroupement québécois des maladies orphelines : https://rqmo.org/