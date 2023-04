PARÉ, Laurette Vallières



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 11 avril 2023, est décédée à l'âge de 97 ans, madame Laurette Vallières, épouse en 1er noces de feu Jules Paré et en 2nd noces de feu Émilien Chabot. Elle était la fille de feu Nérée Vallières et de feu Arthémise Laflamme. Elle demeurait à Honfleur, Bellechasse.La famille accueillera parents et amis à la :jour des funérailles de 10h00 à 13h15.et de là, au cimetière paroissial sous la direction de la :Elle laisse dans le deuil, ses enfants et belles-filles : Simon (Jocelyne Gagnon), feu Micheline, Laurent (Diane Miville), Jean-Noël (France Roy), Daniel (Ghislaine Goupil) et Robert (Isabelle Arsenault); ses petits-enfants : Marie-Ève Paré (Étienne Carbonneau), Pierre-Luc Paré (Marie-Pier Morin), Jolyane Paré (Nicolas Couture), Annabel Paré (Jonathan Audet), Judy Paré (Nicolas Gosselin), Jean-François Paré (Claudia Vermette), Maxime Paré (Geneviève Allen), Pierre-Jules Paré (Claudia Laflamme), Émilie Paré (Martin Turmel), Élisabeth Paré (Martin Léveillé), Marie-Michelle Paré (Kévin Beauregard) et Alexis Paré (Chloé Rousseau Duchesne) ainsi que ses arrière-petits-enfants. Elle était la soeur de : feu Georgette (feu Joseph Arbour), feu Maurice (feu Doris Poirier), Jeannette, feu Irène (feu Léopold Langlois), feu Rosaire (Colette Goulet) et Lucien (Lise Laferrière). De la famille Paré, elle était la belle-soeur de : feu Paul (feu Monique Morin), feu Lauréat (feu Blanche Henri), feu Henri (feu Gilberte Dion), feu Édouardine (feu Émile Marceau), feu Germaine (feu Gerry Veillette), feu Marie-Laure (feu Antonio Vallières), feu Alice (feu Léo Fournier), feu Joseph (feu Laurette Larochelle) et feu Émilien (feu Solange Proulx). Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux et nièces, cousins et cousines et ami(e)s ainsi que tous les membres de la famille de feu monsieur Émilien Chabot. La famille tient à remercier chaleureusement tout le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis et de la résidence Le Fleuribel de Honfleur pour leurs bons soins, leur gentillesse et leur dévouement auprès de leur mère. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire :