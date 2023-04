CANTIN, Florence



À l'Hôpital Saint-Sacrement, le 10 avril 2023, à l'âge de 88 ans, est décédée madame Florence Cantin, épouse de feu Paul Bélanger, fille de feu Pierre-Émile Cantin et de feu Eugénie Gosselin. Elle restait à Lévis, secteur Breakeyville. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jacinthe (R. Newton Hamilton), Martine (Jean Labrèche), Jacques (Marie-Laurence Thibault), Serge, Véronique (Perry Roy), Jean-Claude et Jean-François (Caroline Talbot); ses petits-enfants: Michel-Olivier, Evelyne, Cyndi, Jimmy, Jessie, Lee-Ann, James, Vicky, Sébastien et Alexis; ses arrière-petits-enfants: Achille et Merline; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Bélanger: Eugène, Auguste (Mariette), Antoinette et Paul Gilbert (Louise); son beau-frère Henri Cantin et sa belle-soeur Doris Cantin; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères et soeurs: Georgette, Gilles, Richard, Léonie, Pierrette, Luc. La famille tient à remercier le personnel soignant de l'Hôpital Saint-Sacrement ainsi que la formidable l'équipe du CLSC qui a donné d'excellents soins à domicile. Pour compenser l'envoi de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des messes qui seront chantées à son intention ou par un don à l'Oeuvre Marie-Blais, en faveur de l'orphelinat de Bitam (Gabon), tenu par les religieuses de Jésus-Marie. Pour tout don de 20$ et plus, un reçu pour fin d'impôt sera émis. Des enveloppes seront déposées à cette fin au Salon. La famille vous accueillera au :le vendredi 28 avril de 18h à 21h et le samedi 29 avril à compter de 11h30.