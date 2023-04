MURRAY, Patrice



À l’Hôpital de La Malbaie, le 10 avril, à l’âge de 57 ans et 3 mois, est décédé monsieur Patrice Murray, fils de feu monsieur André Murray et de feu dame Marie-Marguerite Roy. Il demeurait à La Malbaie. Il a été confié à La Coopérative Funéraire Charlevoisienne.Les membres de la famille recevront les condoléances à l’église de 9h00 à 10h30. L’inhumation se fera au cimetière paroissial à une date ultérieure. Monsieur Murray laisse dans le deuil ses frères: feu Stéphane (Gaétane Simoneau), feu Roch (Francine Harvey), Sébastien, Jean (Nathalie Girard), Frédéric (Chantal Lecours); sa soeur France (Michel); sa filleule Magalie (Alexandre Imbeault) ainsi que plusieurs, oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis(es). La famille tient à remercier les médecins et le personnel de l’Hôpital de La Malbaie pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Un merci spécial à Nathalie et Marika pour leur accompagnement tout au long de sa maladie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Carmel Roy. Les formulaires seront disponibles à l’église. La direction des funérailles à été confiée à la :