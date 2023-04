Adaptation du roman à succès de Kim Thúy: dévoilement de l'affiche du film «Ru»

L’affiche de «Ru», l'un des films les plus attendus de l'année au Québec, a été dévoilée en vue de sa sortie l’automne prochain dans les salles obscures.

• À lire aussi: Grâce à son roman «Em»: Kim Thúy finaliste pour un prix prestigieux à Dublin

• À lire aussi: Kim Thúy sacrée chevalière de l’Ordre des Arts et des Lettres de la République française

Adapté du roman à succès «Ru» de Kim Thúy par Jacques Davidts et réalisé par Charles-Olivier Michaud, qui a aussi collaboré aux textes, le long métrage met en vedette Chloé D’Andi, pour la première fois à l’écran dans le rôle de Tinh. Sa mère est campée par Chantal Thuy (Nguyen), son père par Jean Bui (Minh), ses frères par Olivier Dinh (Quôc) et Xavier Nguyen (Duc). La famille d’accueil est portée par les comédiens Karine Vanasse (Lisette Girard), Patrice Robitaille (Normand Girard) et Mali Corbeil Gauvreau (Johanne).

Il s'agit d'un roman d'inspiration autobiographique pour Kim Thúy.

PHOTO COURTOISIE

«Au premier visionnement du film, à peine monté, le grand talent des acteurs et tout particulièrement, le jeu de la jeune actrice Chloé m'émouvaient déjà profondément. À la deuxième projection, la justesse du décor, du costume, de la coiffure m'a émerveillée, impressionnée, fascinée... À la 3e fois, les magnifiques prises de vue de Jean-François [Lord] m'ont bouleversée et la musique de Michel [Corriveau] m'a carrément hypnotisée», a dit Kim Thúy, jeudi, dans un communiqué.

«La dernière fois, soit la 25e, ou peut-être 28e je ne sais plus, quand le film était à sa version finale, j'ai pleuré du début à la fin, a-t-elle poursuivi. C'était un retour dans mon passé d'immigrante, de ma marche vers l'enracinement, de tout l'amour reçu. Une mer d'émotions m'a submergée. Un brin plus fort et toute la beauté de ce film si délicatement intelligente et si finement grandiose aurait fait éclater mon cœur. Charles-Olivier a réalisé un film qui dépasse de très loin mon rêve cinématographique le plus fou. Merci merci merci à toute l'équipe d'avoir osé le sublime.»

Le synopsis du film est le suivant: «après une dangereuse traversée en mer et un séjour dans un camp de réfugiés en Malaisie, la jeune Vietnamienne Tinh et sa famille arrivent au Canada où elles entreprennent leur nouvelle vie. Mais pour Tinh, s’adapter comporte son lot de difficultés. Déjà de nature timide et réservée, elle doit apprendre une nouvelle langue et s’intégrer à son nouvel environnement. Hantée par les épreuves du voyage, Tinh devra puiser au plus profond d’elle-même la résilience nécessaire à sa survie et son bonheur».

Rappelons que le roman «Ru», paru en octobre 2009 chez Libre Expression, a rayonné dans 43 pays et territoires, étant traduit en 31 langues. À ce jour, plus de 850 000 exemplaires ont trouvé preneurs dans le monde. «Ru» et son autrice ont été décorés de plusieurs distinctions, dont le Prix du gouverneur général du Canada et le grand prix RTL-Lire au Salon du livre de Paris. Produit par André Dupuy et Marie-Alexandra Forget, «Ru» peut aussi compter sur l’autrice Kim Thúy à titre de productrice associée et de Nathalie Tremblay à titre de productrice déléguée.