Akira Schmid et les Devils du New Jersey ont le vent dans les voiles

Fouettés par les deux cuisantes défaites qu’ils ont subies à domicile en début de séries éliminatoires, les Devils du New Jersey ont remporté un troisième match consécutif, jeudi. Ils ont battu les Rangers de New York 4 à 0 au Prudential Center.

Le conte de fée d’Akira Schmid, homme de confiance surprise des Devils entre les poteaux, s’est poursuivi. Le gardien suisse de 22 ans a signé son premier blanchissage printanier en carrière grâce à une performance de 23 arrêts.

En trois parties éliminatoires, Schmid a alloué deux petits buts.

Pendant ce temps, les gros canons des Blueshirts ont une fois de plus été muselés. Mika Zibanejad, Artemi Panarin et Alexis Lafrenière sont toujours à la recherche d’un premier but depuis le début du premier tour.

De son côté, Erik Haula a été l’acteur principal de l’attaque des «Diables», qui ont dirigé 42 tirs vers la cage d’Igor Shesterkin.

L’attaquant finlandais a doublé l’avance des siens en début de deuxième vingt en faisant dévier un tir de Dawson Mercer en attaque massive. Haula a rendu la pareille à son coéquipier terre-neuvien une dizaine de minutes de jeu plus tard, lors d'une descente à deux contre un en désavantage numérique.

Il a finalement porté la marque à 4 à 0 en glissant le disque dans une cage abandonnée.

Détenteur de deux bagues de la coupe Stanley, Ondrej Palat a su donner le ton à la rencontre en ouvrant la marque après seulement 39 secondes en première période. Son tir a dévié sur le bâton d’Adam Fox avant de trouver le fond du filet. Il s’agit de sa 50e réussite en séries éliminatoires.

Les Devils pourraient accéder au deuxième tour pour la première fois depuis 2012, lorsqu’ils avaient atteint la grande finale du circuit Bettman, dès samedi. Ils visiteront le Madison Square Garden, où ils ont remporté les troisième et quatrième duels de la série.