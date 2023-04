MARCOTTE, Brigitte



À l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 15 avril 2023, à l'âge de 79 ans et 7 mois, est décédée madame Brigitte Marcotte, épouse de monsieur Jean Martel, fille de feu madame Attala Belleau et de feu monsieur Émile Marcotte. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au :L'inhumation se fera au cimetière Notre-Dame de Portneuf, à une date ultérieure. Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil son fils Jean-François (Martine Dubé); ses deux petites-filles: Rosalie et Camille; ses frères: Clément (Marcelle Julien), Yvan (Ginette Langlois), Alain Thivièrge (conjoint de Véronique Martel), sa soeur Madeleine (Florian Marcotte) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis(es). La famille tient à remercier le personnel médical et infirmier du service de soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leur accompagnement et les bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, à l'adresse suivante : https://fondationduchudequebec.org/