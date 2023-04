BEAULIEU, Mercédes Paquet



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 27 mars 2023, à l'âge de 102 ans et 6 mois, est décédée dame Mercédes Paquet, épouse de feu monsieur Roland Beaulieu. Elle était la fille de feu dame Marie-Louise Rousseau et de feu monsieur Pierre Paquet. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera dans l'église à compter de 9 h 30 pour offrir vos condoléances. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Ginette (Claude Godin) et Albert (Ghislaine Bergeron); sa belle-fille Ginette Dallaire; ses petits-enfants : Stéfanie Godin et Mathieu Godin (Marie-Josée Savoie), Pierre-Étienne Beaulieu (Élisabeth Dugas) et Jean-Thomas Beaulieu (Joée Labranche) : ses arrière-petits-enfants : Jade, Elliot, Louis-Antoine, Léanne, Éliana, Ève, Adélie et Nicolas; son frère Bruno (feu Yolande Faucher); sa belle-sœur Pierrette Beaulieu (feu Jean-Marie Gouge) ainsi que de nombreux neveux et nièces, ses amis des quilles et du club de marche Nord-Sud. Elle est allée rejoindre son fils Jean, sa fille Lisette et son petit-fils Jean-François qui l'ont précédée. La famille désire remercier le personnel soignant de l'Hôpital Saint-François d'Assise pour leur humanité, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués.