MÉNARD, Fernande



À l'hôpital St-François d'Assise, le 6 avril 2023 est décédée, à l'âge de 95 ans et 9 mois, Mme Fernande Ménard, épouse de feu monsieur Gérard Roberge. Née à St-Tite-des-Caps, elle était la fille de feu monsieur Cyriac Ménard et de feu madame Delvina Guérin. Sont très attristés par son départ, ses filles Lise (Marcel Bilodeau) et Lauraine (Claude Garceau), ses trois petits-enfants Valérie (Andru Tomoiu), Sébastien et Jonathan (Katherine Malenfant) et ses arrière-petits-enfants Sofia, Clara, Jade, Maude et Raphaëlle ainsi que de nombreux neveux, nièces et amies. La famille recevra les condoléances àde 13h30 à 15h30.Ses cendres seront déposées au columbarium de la Seigneurie Coopérative Funéraire. Un remerciement spécial à toute l'équipe des soins palliatifs de HSFA pour leur dévouement et leur humanité.