FLEURY, Mario



À l'hôpital de L'Enfant-Jésus de Québec, le 17 février 2023 est décédé accidentellement, à l'âge de 59 ans et 10 mois, monsieur Mario Fleury, époux de dame Linda Seaburn et fils de madame Anne-Marie Chamberland et de feu monsieur Émilien Fleury. Il demeurait à Québec. Outre son épouse et sa mère, il laisse dans le deuil sa fille Annabelle Fleury (Frederic Bolduc), sa petite-fille Arielle Bolduc, sa belle-fille Annick Labonté (Sebastien Larivière) ses belles petites-filles : Jennifer Labonté (Alex Deschamps) et Daphnée Labonté, son arrière-petit-fils Lucas Gravel Daigle; ses frères et sœurs: Yvon (Lyne Labbé), Nicole (Gilles Morissette), Francine (Gisèle Saint-Hilaire) et Jean (Sylvie Poulin) ainsi que ses beaux-frères et belles-sœur de la famille Seaburn et de nombreux neveux et nièces cousins, cousine, autre parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances àde 13h à 16h,Il vous sera possible de le visionner en direct ou en reprise via https://funeraweb.tv/fr/diffusions/72300. Ses cendres seront inhumées à une date ultérieure au cimetière Ste-Thérèse-de-Lisieux. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Diabète Québec, Site : www.diabetequebec.qc.ca, Tél. : 1-800-361-3504