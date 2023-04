GIRARD, Marcel



Au Centre hospitalier St-Sacrement, le 2 mars 2023 à l'âge de 87 ans et 5 mois est décédé monsieur Marcel Girard, époux de feu madame Fleurette Pedneault. Il était le fils de feu monsieur Armand Girard et de feu madame Augustine Beaulieu. Il demeurait à Sainte-Marie.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13 h 30 à 15 h 15.Il laisse dans le deuil sa conjointe Claire Rousseau ; ses enfants : Nancy (André Clément), Sylvie (feu Guillaume Gagnon), Marc et feu Carl ; ses petits-enfants : Nadia, Sébastien (Franceska Phaneuf), Andréanne (Marie-Pier Genest), Geneviève (Cédrick Molloy), Alexandre et Mathieu (Myriam Demers) et ses 9 arrière-petits-enfants. Il était le frère de Jeannine, feu Gemma (Donat Plourde), Normand (Ghislaine Bouchard), Réal (Johane Bellemare), feu Gaétane (Ghislain Dallaire, feu Réal Perron), Louison (Roger Peloquin), Colette (feu Lucien Tremblay), Ghislain, Raymond (Odette Lavoie), Jacques (Béatrice Simard), Jacline. Il était le beau-frère de feu Marie-Laure (feu Roland Boily), feu Joseph (feu Mariette Bouchard), feu Lucienne, feu Roland (Gabrielle Gauthier) feu Aurèle (feu Andrée Poirier), feu Jean-Yves, feu Thérèse (feu Henri Boivin), feu Raymond, feu Marcelle (Réal Dupéré), feu Clément, feu Pierre-Paul, feu Ghislain (Rachelle Simard). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces, autres parents et amis. La famille désire remercier particulièrement les employés des soins palliatifs du Centre hospitalier St-Sacrement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC du Canada.