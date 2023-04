POIRIER, Simonne



Au CHSLD Paul-Gilbert, le 10 avril 2023, à l'âge de 100 ans, est décédée madame Simonne Poirier, épouse de feu Charles-Eugène Carrier, fille de feu Charles Poirier et feu Georgiana Roy. Elle demeurait à Charny. Elle laisse dans le deuil ses enfants : André (Marie-France Cotton), Diane, Lise, Denise (Jean-Pierre Couture), Louise (Richard Plourde) et Gaétane (Michel Fontaine); ses petits-enfants : Mélanie, François, Éric, Nancy, Paul Jr et Lise; ses arrière-petits-enfants : Alycia, William, Melyana, Laurence, Alex et Martin; ses frères et sœurs : feu Anna, feu Germaine, feu Lionel, feu Thérèse, feu Noël, feu Irène, feu Rita et feu Bertha; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel du CHSLD Paul-Gilbert dans la section Oasis ainsi que la docteure Émilie Lavallée pour les bons soins prodigués. La famille vous accueillera auà compter de 13 h.