Beauvillier, bien confortable sous les ordres de Tocchet

Le hockeyeur québécois Anthony Beauvillier ne regrette pas l’échange qui l’a fait passer des Islanders de New York aux Canucks de Vancouver, l’hiver dernier.

Le patineur de 25 ans s’est trouvé rapidement confortable en Colombie-Britannique, profitant de meilleures opportunités et d’un mentorat bénéfique de la part de l’entraîneur, Rock Tocchet.

À lire aussi: Bo Horvat le dit sans détour: il est mauvais

À lire aussi: Brock Boeser en a voulu au hockey pendant longtemps

Ainsi, Beauvillier a «un peu plus de liberté de jouer offensivement», a révélé le principal intéressé à «JiC», jeudi soir.

«J’ai eu la chance de jouer avec un joueur élite comme Elias Pettersson (...) en ayant du temps de qualité sur le premier trio et l’avantage numérique», a-t-il ajouté.

«Rick Tocchet a vraiment amené de belles choses dans mon jeu, on a parlé ensemble pour voir ce que je peux améliorer et essayer d’aider mes lectures de jeu sur la glace, a également mentionné l’attaquant. Je pense que ça a vraiment été bénéfique, Rick a fait du bon travail depuis qu’il est arrivé avec les Canucks. C’est juste du positif avec lui en ce moment.»

Beauvillier apprécie également la ferveur des partisans des Canucks.

«Ça donne une bonne pression supplémentaire (...) l’aréna était pleine chaque soir et l’ambiance était intense», a-t-il observé.

«Vancouver c’est un beau marché de hockey, je suis content d’où j’ai atterri dans l’échange», a-t-il ensuite admis.

Encore de l’affection pour les Islanders

Beauvillier a passé six saisons et demie avec les Islanders et même si l’organisation l’a échangé, il ne semble pas lui en tenir particulièrement rigueur alors qu’il se range derrière ses anciens coéquipiers dans leur bataille actuelle contre les Hurricanes de la Caroline au premier tour des séries.

«Pour avoir été dans ce groupe-là plusieurs années, plus on doute d’eux, plus ils ont du succès», a-t-il averti au sujet des Islanders, qui tenteront de nouveau d’éviter l’élimination lors du sixième match de la série, vendredi soir.

«Je veux le mieux pour eux autres et je pense que les gars dans la chambre veulent le mieux pour moi, a-t-il également indiqué. Je leur souhaite la meilleure des chances.»

Beauvillier garde d’ailleurs un contact très régulier avec le centre des Islanders Mathew Barzal, qui demeurera toujours un ami proche.

«Ça arrive pratiquement chaque jour, c’est un de mes bons amis, qui va le rester pour le reste de ma vie», a-t-il résumé.