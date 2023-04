DUCHESNEAU, Michèle



C'est avec tristesse que Laurent Lemire et la famille de Michèle vous informent du décès de Mme Michèle Duchesneau, survenu au Centre Christ-Roi de Nicolet, le 9 mars 2023, à l'âge de 66 ans et 11 mois, entourée de l'amour de ses proches. Elle demeurait à Ste-Monique et était la fille de feu Magella Duchesneau et de feu Jacqueline Vignola. La famille accueillera parents et ami(e)s au :Heure d'accueil : le samedi 6 mai, jour des funérailles, à partir de 12 h.Vous pouvez également visionner la cérémonie via le web, en simultané ou en rediffusion, à l'adresse suivante : https://fweb.tv/98315. L'inhumation aura lieu au cimetière Notre-Dame-de-Belmont de Québec à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Vicky et Daniel Lemieux; son petit-fils Benjamin Lemieux; sa soeur Lise (Jean-Guy Moreau); ses frères : Guy (Aline Laflamme) et Gilles (Lina Lavoie). Elle laisse aussi dans le deuil M. Laurent Lemire et ses fils : David (Guillaume Gingras) et Louis-Philippe; sa petite-fille Jade; sa mère Jeanne Guévin Lemire; son frère Réjean; sa soeur Carmelle (Renald Dupuis) ainsi que, pour les deux familles, plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ses fidèles ami(e)s. La famille désire remercier tout particulièrement Manon Jutras et Dr Sylvain Gamelin ainsi que tout le personnel des soins palliatifs à domicile. Merci également à toute l'équipe du 5e étage du Centre Christ-Roi de Nicolet pour les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Santé Bécancour-Nicolet-Yamaska ou à la Société canadienne du cancer.