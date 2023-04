Bière à 4$ et des ajouts de taille au monticule: quatre nouveautés chez les Capitales cet été

Il y a dans les bureaux des Capitales une horloge qui fait le décompte des heures restantes jusqu’au coup d’envoi de la nouvelle saison. Et leur président, Michel Laplante, assure que les employés et lui le regardent souvent: « Sept mois sans baseball, c’est trop long! » s’est-il exclamé jeudi, alors que son équipe lançait sa 24e saison.

Bonne nouvelle pour le président et toute sa bande: malgré la météo maussade qui s’annonce sur la ville la semaine prochaine, le camp d’entraînement s’amorce lundi prochain.

La saison, elle, prendra son envol le 12 mai, contre les Crushers de Lac-Érié. Le premier match à domicile sera disputé quatre jours plus tard, contre les Jackals du New Jersey.

Les Capitales auront de la pression, en cette deuxième saison officielle dans la Ligue Frontier. Malgré leur courte expérience dans le circuit, ce sont eux, les champions en titre.

Un fait qui a d’ailleurs rendu les autres propriétaires un peu jaloux durant l’hiver, ce que le gérant Patrick Scalabrini «adore».

Photo Jessica Lapinski

«On veut recréer la magie»

Scalabrini a d’ailleurs dû remanier ses effectifs à la suite du départ de quelques joueurs d’impact vers le baseball affilié, dont l’artilleur Miguel Cienfuegos et le receveur Jeffry Parra.

Avec une nouvelle rotation de lanceurs et un nouveau gros cogneur, Scalabrini estime présenter sur le terrain une formation qui pourra à nouveau enlever les grands honneurs.

«On a travaillé fort tout l’hiver pour avoir une autre équipe excitante, a-t-il pointé. On a tellement eu une année spéciale en 2022, on veut recréer cette magie-là. [...].»

«Alors oui, certainement que l’on peut gagner un autre championnat cette année. Notamment avec notre rotation de partants », a ajouté le gérant.

Mais il n’y aura pas uniquement de la nouveauté sur le terrain cet été au Stade Canac. L’organisation a aussi dévoilé jeudi certains aspects concernant l’expérience des fans, que vous pourrez lire ci-dessous.

De la bière à 4 $ tous les soirs

Denrée chère aux fans de baseball, dans les deux sens du terme, la bière baissera de prix au Stade Canac, passant à 4 $. Les hot dogs seront aussi à 1 $ les samedis, comme c’était déjà le cas par le passé.

La décision s’inscrit dans la volonté qu’ont les Capitales de demeurer accessibles, a expliqué Charles Demers, leur directeur général. Malgré la hausse marquée du coût de la vie dans la dernière année, l’organisation n’a pas augmenté les prix des autres produits vendus dans ses concessions alimentaires.

Ce choix peut sembler surprenant, parce que l’équipe gruge ainsi dans sa marge de profit. Mais pour Demers, il s’agit d’«une recette gagnante qui fonctionne depuis plusieurs années». En sondant les fans des Capitales, le DG a constaté que le prix de la nourriture dans le sport professionnel constituait un irritant.

«Tout est calculé, et tout est analysé de fond en comble. On a trouvé la façon, a-t-il expliqué. Cette recette-là commence à faire des petits. On donne régulièrement des conférences à des équipes de la Ligue américaine et de la ECHL [dont il a préféré taire le nom]. On nous demande c’est quoi, notre modèle d’affaires.»

«Et pour ceux qui se le demandent, le prix des billets demeure à 12 $», a également relevé Demers.

Une rotation parmi les meilleures

Il y aura plusieurs nouveaux venus sur le monticule du Stade Canac, à commencer par Pete Tago, un artilleur qui est non seulement charismatique, mannequin à ses heures, mais surtout, un ancien choix de premier tour dans le baseball majeur (des Rockies du Colorado en 2010), souligné Patrick Scalabrini.

Photo tirée du compte Facebook de Pete Tago

«C’est notre grosse signature de la saison morte, a noté le gérant. C’est un gros bonhomme qui a lancé dans le AAA, au Mexique, partout. Il sera l’un des meilleurs de la ligue et l’as de notre rotation.»

Les Capitales ont aussi fait l’acquisition de Steven Fuentes, qui avait fait partie de la formation de 40 joueurs des Nationals de Washington à la fin de la saison 2020.

L’une des pièces maîtresses des Capitales lors des dernières séries, Carlos Sano sera quant à lui de retour.

«On est indéniablement bâti autour de notre rotation de partants. Si l’on n’a pas la meilleure de ligue, on se classe assurément dans le top 3 ou le top 5», a souligné Scalabrini.

De l’ambiance dès l’arrivée au stade

Devant le succès de la terrasse Sleeman, qui affiche déjà complète pour plus de 30 rencontres, l’organisation a choisi d’ajouter une concession alimentaire et une scène pour un groupe de musique devant le stade.

«On veut vraiment que les gens sentent la frénésie du stade dès qu’ils se stationnent», a expliqué le directeur général Charles Demers.

Ce dernier compte dévoiler «d’autres surprises» au cours de la saison. L’une d’elles devrait concerner l’animation durant les délais de pluie qui gâchent parfois les matchs de baseball.

Le DG se réjouit par ailleurs du rythme auquel va la vente de billets: «C’est incroyable. On se demande même ce qui se passe», a-t-il lancé.

Un gros ajout au bâton

Contrairement aux lanceurs, le noyau offensif de l’an dernier sera pour sa part de retour, à commencer par T.J. White, qui agira aussi comme entraîneur des frappeurs.

David Glaude, Jonathan Lacroix, Kyle Crowl et Marc-Antoine Lebreux seront également de la partie. Mais Patrick Scalabrini vante un ajout majeur au bâton: Juremy Profar.

Photo Benoît Rioux / Agence QMI

«C’est un gros frappeur, qui sera au cœur de notre alignement, souligne le gérant. Il a pas mal roulé sa bosse et son C.V. baseball est impressionnant. Je pense qu’il sera bien apprécié de tous.»