CÔTÉ, Alexandre



À l'hôpital Saint-Sacrement, Québec, le 4 février 2023, à l'âge de 91 ans et 8 mois, est décédé monsieur Alexandre Côté, époux de feu madame Jeannine Frenette, fils de feu monsieur Victor Côté et de feu madame Emérancienne Gauvin. Il demeurait à Donnacona, autrefois à Neuville. La famille recevra les condoléancesà partir de 12 h 30,et de là, au columbarium du cimetière paroissial, sous la direction du :Monsieur Côté était le frère et le beau-frère de : feu Dominique (feu Gilberte Morissette), feu Rachel (feu Léo-Paul Pronovost), feu Nazaire (feu Gisèle Desrochers), feu Léon (feu Jacqueline Dion), Fernand (feu Julienne Frenette), feu Madeleine, feu André (feu Cécile Plamondon); feu Françoise Frenette (feu Gérard Montambault), feu Denise, feu Charles-Émile (feu Denise Pronovost). Il laisse également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami (e)s. Remerciement à tout le personnel des ressources intermédiaires de la Résidence O'Sommet de Donnacona pour les bons soins prodigués.