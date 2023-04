DUCHESNEAU, Jacques



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 28 février 2023, à l'âge de 89 ans et 7 mois est décédé monsieur Jacques Duchesneau époux de feu madame Aline Rémillard. Il était le fils de feu Maurice Duchesneau et de feu Aurore Duchesneau. Il demeurait autrefois à Saint-Raphaël-de-Bellechasse.où la famille sera présente pour recevoir les condoléances à compter de 10h00. Les cendres seront déposées au Columbarium du cimetière paroissial de Saint-Raphaël. Il est allé rejoindre son épouse et sa fille Isabelle. Il laisse dans le deuil son gendre Stéphane Côté. Il était le frère de : feu Jean-Paul (feu Charlotte Cudahy), feu Ursule, Cécile (feu Lauréat Rémillard), Denis (feu Louise Godbout), feu Benoit, feu Agathe (feu Jocelyn Breton) et Simon (Claire Rempel). De la famille Rémillard, il était le beau-frère de : feu Léopold (feu Thérèse Morasse), feu Armand (feu Jeanne Richard), feu Roland (Germaine Gagnon), feu Eudore (feu Bertha Gilbert), feu Albert (feu Suzanne Veilleux), feu Annette (feu Philippe Breton), feu Lauréat (Cécile Duchesneau), Thérèse (feu Louis Goulet), feu René (feu Noëlla Bernard), feu Eva (feu Robert Morin) et feu Eugène (feu Liliane Lagacé). Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Monsieur Duchesneau a été confié pour crémation à la Maison Funéraire :