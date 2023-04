CHEVARIE, Gérald



À l'Hôpital Jeffery Hale, le 15 mars 2023, à l'aube de ses 96 ans, est décédé tout en douceur monsieur Gérald Chevarie, époux de feu dame Jeannette Chevrette. Il demeurait au Manoir Sully de Ville Vanier, à Québec.La famille vous accueillera ade 13 heures à 14 heures.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site web au www.lepinecloutier.com. Il laisse dans le deuil ses filles Lise (Louis Carbonneau), Diane (Denis Gauvin), Linda (Raynald Lizotte), Johanne ; ses petits-enfants : Annie (Stéphane Gauthier), François (Marie-Renée Coulombe), Dominic (Geneviève Charron), David (Josianne Côté), Claudia Kim (Richard Verret) et Joël ; ses arrière-petits-enfants : Laurie (Charles Touzel), Louis-Félix, Gabriel, Béatrice, Waseiia et Léo ; sa sœur Cécile ; ses beaux-frères : Fernand Filion et Denis Walsh (feu Marina Chevarie) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents, amis(e)s et son voisin monsieur Jean-Yves Trépanier. Il est allé rejoindre ses frères et sœurs : Thérèse (Raymond Joncas), Marie-Anne (Philippe Rogerge), Georgette (Paul Gelly), Marcel (Jeanne Lehoux) et Roland ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Chevrette : Antoinette (René Dubois), Marcel (Jeannine Lebel), Thérèse (Hervé Blondeau), Cécile (Maurice Pettigrew) et Roger (Janette Vadnais) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis(e)s. Du fond du cœur, nous remercions tout spécialement le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Jeffery Hale, le personnel du CLSC de Limoilou pour leur bienveillance ainsi que celui du Manoir Sully pour les bons soins reçus à la résidence. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Dr Clown, 1200 rue de Bleury, Montréal, Québec, H3B 3J3, tél. : 514 845-7628, https://fondationdrclown.ca/ ou à la Fondation québécoise du cancer, 2375, avenue de Vitré, Québec (Québec) G1J 5B3, Téléphone : 418 657-5334 poste 238, https://fqc.qc.ca/fr