POULIOT, Aline



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 28 mars 2023, à l'âge de 82 ans, est décédée madame Aline Pouliot, épouse de feu Claude Giguère. Elle était la fille de feu Gédéon Pouliot et de feu Marguerite Baillargeon. Elle demeurait à Saint-Anselme. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Mario (Clémence Croteau), Martin (Christiane Côté), Normand (Anick Longchamps) et Caroline (François Joubert); ses petits-enfants : Vincent et Olivier Giguère, Frédérique, Jonathan et Gabriel Giguère, Samuel Giguère, Jérôme et Jérémy Guilmette; ses frères: Guy (Réjeanne Comeau) et Jacques (Diane Roussel); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Giguère : feu Candide (feu Jean-Claude Debois), feu Yves (Laurette Tardif), Pauline (feu Clément Tardif), feu Jean-Luc (Rachel Audet), Louise (feu Philippe Laflamme), Huguette (Paul Morin), feu Gisèle, Jeanne (feu Jean Labonté), Pierre (Micheline Laliberté), Denise (Roger Audet), Paul (Johanne Audet) et Rachel Tremblay. Elle laisse également dans le deuil ses neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins, ainsi qu'à sa bonne amie Odette Lantaigne.