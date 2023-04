FISET, Monique Blais



À l'Hôpital de Montmagny, le 30 mars 2023, à l'âge de 77 ans et 9 mois, est décédée madame Monique Blais, épouse de monsieur René Fiset. Elle était la fille de feu monsieur Gérard Blais et de feu dame Joséphine Létourneau. Elle demeurait à St-François-de-la-Rivière-du-Sud. La famille accueillera parents et ami(e)s à lale samedi 29 avril 2023, jour des funérailles à compter de 10 h. Le service religieux sera célébré par la suite à 14 h en l'église de St-François. L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil, outre son époux René, ses enfants : Robert (Lise Gagnon), Marie-Josée, Mélanie (Pierre Brochu); ses petits-enfants : Bobby Fiset, Alexandre et Geneviève Paquet, Nathaniel, Ariane, Kamilya, Élie Brochu et leur conjoint (e); ses 4 arrière-petits-enfants : Hugo, Charlie, Miley et Romie; ses frères et sœurs : feu Albert (feu Antonia Blais), feu Lucien (feu Lorette Blais), feu Philias (feu Colette Blais), Yolande (feu Paul-Oscar Blais), Marie-Rose (feu Jean-Guy Roy), feu Yvonne, feu Agathe; ses beaux-parents : feu Paul Fiset et feu Madeleine Blais; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Fiset: feu Monique, Thérèse (Hubert Théberge), Marcel (Judith Tanguay), Rollande, feu Robert, Denise, Gilles (Johanne Malenfant), Claude (Monique Dufour), Céline (Jean Noël), Richard, André (feu Johanne Dufour, Manon Godbout) ainsi que de nombreux neveux et nièces, cousins et cousines et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel de l'Hôpital de Montmagny pour les bons soins reçus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC www.coeurtavc.ca/dons La direction des funérailles a été confiée à la