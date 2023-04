CARTY, Sharon



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 30 novembre 2022, à l'âge de 82 ans, est décédée dame Sharon Carty épouse en 1eres noces de feu M. Adrien Dupuis et en secondes noces de M. Denis Marceau. Elle demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 13h30 à 14h50.Elle est allée rejoindre sa fille Yvette. Elle laisse dans le deuil outre son époux ; ses enfants : Michelle, Denis, Colin, Marc ; ses petits-enfants : Emily, Eric, Jacob, Raphaëlle et ses arrière-petits-enfants. Ses frères et ses sœurs : Grant, Irene, Carolyn, Randy ; ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Marceau : Lise (Denis Gagnon), Louis (Doris Nadeau), Réjeanne (Henri-Paul Légaré) ; ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Dupuis ; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.