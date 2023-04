LAVERDIÈRE, Rita



Au CHSLD St-Joseph de Lévis, le 14 avril 2023, à l'âge de 91 ans et 8 mois, entourée des membres de sa famille, est décédée madame Rita Laverdière, de Saint-Henri de Lévis. Elle était l'épouse de feu Roland Bussières, fille de feu Armand Laverdière et de feu Claire Bourget. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Jean-Claude (Suzanne Blais), Diane (Michel Caron), André (Luce Giroux), Michel (Lynda Bégin) et Carole (Yvon Cassista); ses petits-enfants : Caroline Bussières (Mohamed Tamar), David Bussières (Josianne Raymond), Vincent Caron (Sophie Couture), Jean-Michel Caron (Marjorie Moreault), Hubert Caron (Maripier Doré), Mathieu G. Fortier (Mélanie Bouchard), Alex Bussières (Sabrina Blouin), Renaud Bussières (Émilie Sabourin), Julien Bussières (Audrey F. Lefebvre), Marilyn Bussières (Benjamin Loubier), Samuel Cassista, Étienne Cassista (Josée Dumont), Audrey Cassista (Francis Roy) et Jérôme Cassista (Joanie Demers); ses arrière-petits-enfants : Ryan Tamar; Annaève, Élodie et Philippe Bussières; Nathan, Maxim, Rose et Hugo Caron; Émile, Camille, Amélia et Olivier Caron; Maïka et Loïk Fortier; Jacob L. Bussières; Félix et Adèle Loubier; Amanda et Cassiopée Cassista; Vicky, Ariane et Alexis Roy; Jake et Jasmine Cassista; ses frères et sœurs : feu Raymond (feu Colette Picard), feu Madeleine (feu Réal Vézina), feu Guy (feu Nicole Langlais), Paul (Judith Pelletier) et Denise (Roland Cook). De la famille Bussières, elle était la belle-sœur de : feu Simone (feu Antonio Jolin), feu Léopold (feu Gertrude Vachon) et feu Maurice (feu Normande Genois). Également de nombreux neveux et nièces, cousins et cousines et amis. La famille désire remercier tout le personnel du 5ième étage du CHSLD St-Joseph de Lévis, pour le dévouement, le respect et la dignité accordés à notre mère en fin de vie. Pour compenser l'envoi de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de votre choix. La famille vous accueillera ende 12 h à 14 h.