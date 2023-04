Comment se débarrasser d’acouphènes gênants?

J’ai reçu du fameux Saint-Esprit le cadeau du syndrome de la chanson musicale permanente qui me trotte dans la tête depuis environ trois mois. Cela a commencé par un silement dans l’oreille gauche qui est allé en augmentant à mesure que le temps passait. Puis peu à peu le rythme d’une chanson s’est installé dans ma tête, comme si elle sortait d’un frigidaire ou d’un ventilateur.

J’ai lu votre discussion sur le sujet avec un autre lecteur affecté comme moi pour comprendre que je devrais consulter un spécialiste pour en avoir le cœur net avec cette affaire qui ruine ma vie. Mais je ne l’ai pas fait, car je n’ai pas beaucoup confiance dans les spécialistes. La principale réponse que j’aimerais avoir, c’est « Comment est-ce qu’un tel phénomène m’est entré dans le crâne et qu’est-ce que je peux faire pour l’en extirper ? J’ai comme l’impression de vivre l’enfer et ça me stresse au cube cette affaire-là. Je suis désormais incapable de donner mon 100 % nulle part.

Sylvain

Je ne sais pas si vous allez m’écouter cette fois, mais je réitère ma réponse voulant que seul un spécialiste de l’audition pourra répondre à toutes vos questions sur le phénomène mystérieux des acouphène et tenter de solutionner votre problème.

Certains patients obtiennent des résultats grâce à des médicaments anxiolytiques ou antidépresseurs, ou simplement des techniques de relaxation ou de méditation, ou de thérapies comportementales cognitives. Des thérapeutiques plus complexes, comme « la thérapie sonore », sont également proposées à certains patients, quand ils acceptent de demander l’aide d’un spécialiste.