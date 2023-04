CRISCI, Émilien



À Québec, le 20 avril, à l'âge de 47 ans et 11 mois, est décédé monsieur Émilien Crisci, fils de monsieur Pierluigi Crisci et de madame Agathe Boies. Il demeurait à Québec. Les membres de la famille accueilleront parents et amis(es) à la :de 12h30 à 14h00,L'inhumation se fera au cimetière paroissial. Monsieur Crisci laisse dans le deuil ses parents: monsieur Pierluigi Crisci et madame Agathe Boies; sa soeur Elisabeth; son frère Simon; ses nièces: Marisa Marchant et Sophianne Crisci Myrand; ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines, amis(es) et collègues. La famille tient à remercier chaleureusement son ami Pierre-André Petit pour son aide et son dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Le Centre de prévention du Suicide (1-866-appelle) www.cpsquebec.ca ou à La Fondation Ziwa Rhino Wildlife pour la préservation des Rhinocéros en Ouganda. Welcome to the Ziwa Rhino and Wildlife Ranch, Uganda (ziwarhinosanctuary.com). Les formulaires seront disponibles sur le site ou au salon.