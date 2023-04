LELIÈVRE, Danielle



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 30 mars 2023, à l'âge de 58 ans, est décédée madame Danielle Lelièvre. Elle était la fille de madame Jocelyne Patry et de feu monsieur Yves Lelièvre. Elle demeurait à Val-Bélair, Québec. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à laOutre sa mère Jocelyne Patry (Jean Desrochers), elle laisse dans le deuil ses enfants: Alexandra Morin (Sébastien Parent), Olivier Gallant, Jordan Gallant, ses petits-enfants: Dylan Fortin, Logan Parent, Ryan Parent, son frère, Martin Lelièvre, le père de ses enfants, Jean-Luc Gallant et son ami de coeur, Mario Robitaille. Elle laisse également dans le deuil, ses oncles et tantes: Marc Lelièvre (Marjolaine Roy), Renée Lelièvre (Pierre Labrecque), Carmen Patry ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis.es. Un sincère remerciement au personnel de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Qc G1S 3G3, téléphone : 418-683-8666, site Internet : www.cancer.ca