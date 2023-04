BAILEY, Jocelyn



Au CHUL, le 14 avril 2023, à l'âge de 76 ans et 7 mois, est décédé monsieur Jocelyn Bailey, époux de madame Nicole Asselin, fils de feu madame Paulette Frenette et de feu monsieur Arthur Bailey. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13h à 15h30.Outre son épouse Nicole Asselin, il laisse dans le deuil ses frères : feu Richard et Denis (Suzanne Hamel); ses beaux-frères et belles-sœurs Asselin : Pierrette (Ulrick Nolet), feu Monique (George Girard), Huguette (Gérard Miller), feu Éliane, feu Guy (Nicole Bouchard), Pierre (feu Diane Lapierre) et feu Réjean (Ginette Tardif) ainsi que ses cousins, cousines, neveux et nièces.