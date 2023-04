LANTIN, Gisèle



Au C H U - Hôpital St-François d'Assise, le 8 mai 2022, à l'âge de 95 ans et 9 mois, est décédée madame Gisèle Lantin, épouse de feu monsieur Philippe Castilloux, fille de feu madame Victoire Crosnier et de feu monsieur Philias Lantin. Elle était native de Newport, mais elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 14h à 16h.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Conrad, Louisette (Clermont Turcotte), Hébert (Liette Roussy), feu Réginald et feu Valère; ses petits-enfants : Alain Turcotte, Laurie Turcotte (Ernesto Marroquin), Yvan Castilloux (Nina Laven), Natacha Castilloux, Philippe Castilloux et Maxime Castilloux; ses arrière-petits-enfants : Mahé, Emi, Mikael, Anthony, Adrian et Annelie; sa belle-sœur Jeanne-Berthe (Léonce Mercier) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de la Résidence Ste-Anne ainsi que le personnel du 7e et 8e étage (pavillon B) de l'Hôpital St-François d'Assise pour leur dévouement et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, téléphone : 418 683-8666, site web : www.cancer.ca ou tout autre organisme de vote choix. Des formulaires de la fondation seront sur place.