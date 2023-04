Denis Villeneuve révèle de nouveaux détails sur Dune 2

Après avoir dévoilé une première bande-annonce de Dune : 2e partie lors de l’événement CinemaCon, à Las Vegas, mardi passé, le cinéaste québécois Denis Villeneuve a révélé de nouveaux détails sur l’intrigue du film, dans une entrevue exclusive accordée au magazine Vanity Fair.

Publié en ligne jeudi, le reportage du Vanity Fair nous permet également découvrir les premières images du deuxième film de la saga adaptée du roman de science-fiction de Frank Herbert, attendu sur nos écrans l'automne prochain.

D’entrée de jeu, Denis Villeneuve a tenu à préciser qu’il avait abordé Dune 2 comme la seconde partie d’une œuvre et non comme une suite. «Je voulais que le film débute au moment où on a laissé les personnages [à la fin de la première partie], a-t-il confié au Vanity Fair. Il n’y a pas de saut dans le temps. Je voulais qu’il y ait une continuité dramatique avec la première partie.»

Décrivant Dune : 2e partie comme «un film de guerre et d’action épique», Villeneuve a aussi dit avoir fait attention de ne pas laisser l’histoire d’amour entre Chani (Zendaya) et Paul Atreides (Timothée Chalamet) prendre trop de place dans l’intrigue.

«Je voulais faire un film très humain, très proche des personnages, malgré l’ampleur du projet, a souligné le cinéaste. Je disais toujours à mon équipe que l’élément le plus important du film, c’est cette étincelle et cette relation entre ces personnages. Leur relation est l’épicentre de l’histoire du film.»

La deuxième partie de Dune prendra l'affiche le 3 novembre prochain. Sorti à l'automne 2021, le premier film de la saga avait généré plus de 400 M$ au box-office mondial.