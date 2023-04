GUAY, Robert



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 13 avril 2023, à l'âge de 87 ans et 9 mois, est décédé monsieur Robert Guay, époux de feu madame Edmonde Poirier, fils de feu madame Bertha Baron et de feu monsieur Omer Guay. Il demeurait à Lévis.où la famille recevra les condoléances à compter de 12h30. Les cendres seront déposées au Mausolée du cimetière Mont-Marie à 14h45. Il laisse dans le deuil sa fille France; son frère Réjean (Édesse) ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. Il laisse également dans le deuil ses aidants des derniers mois Caroline Dolbec et Lyes Ghrim. La famille tient à remercier sincèrement Anne, Clément et Albert pour toute l'aide apportée ainsi que leur soutien. Des remerciements spéciaux sont adressés à tout le personnel du 7ième étage de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leur accompagnement lors de ses derniers moments. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC. Des formulaires seront disponibles sur place.