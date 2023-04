LATULIPPE, Louise



À l'hôpital Saint-Sacrement, le 19 février 2023, à l'âge de 79 ans, est décédée madame Louise Latulippe, épouse de monsieur Florent Bélanger, fille de feu monsieur Ambroise Latulippe et de feu dame Yvonne Robitaille. Elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil son époux Florent Bélanger; ses soeurs et son frère : Thérèse (feu Michel Joly), Jeanne-d'Arc (feu Gilles Parent), Pauline (Gabriel Léveillée), Diane, Angèle (Gaétan Valin), Robert (Ginette Laflamme), (Yvonne Hamel), feu Léo Latulippe; ses beaux-frères et ses belles-soeurs de la famille Bélanger : Jean-Marie (Micheline Jobin), Marie-Andrée (Pierre Laberge), Raynald (Ghislaine Soulard), Solange (feu Jean-Louis Turgeon), Danielle (Johanne Maheu), feu Brigitte (Gaétan Laflamme); ses filleuls : Yannick Laflamme et Dany Bélanger ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis(es). Elle est allée rejoindre ses soeurs qui l'ont précédée dans la mort : Colette (feu Jean-Marc Rodrigue), Cécile (feu Jacques Lecours). La famille recevra les condoléancesde 8h30 à 10h30 à :