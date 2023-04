Elle tire sur des canettes de Bud Light et des tampons pour protester contre le «wokisme»

La mannequin et influenceuse américaine Bri Teresi, bien connue pour son appui à l’ex-président américain Donald Trump, a publié une vidéo sur Instagram où on la voit tirer sur des caisses de Bud Light, de la lingerie conçue par son ancien employeur et des tampons de la marque Tampax pour protester la stratégie marketing «woke» de ces entreprises.

«Sois woke et fais faillite», dit-elle avant d’appuyer sur la gâchette de son fusil AR-15.

Dans les commentaires sous la vidéo, elle ajoute: «Je tire sur des sous-vêtements Honey Birdette, des tampons Tampax et de la bière Budlight. Ces entreprises sont devenues wokes! Tampax a fait appel à un homme biologique pour promouvoir ses tampons. Honey Birdette a utilisé un mâle biologique pour vendre ses sous-vêtements. Et vous êtes tous au courant pour Budlight».

La femme a récemment mis fin à son contrat de mannequinat avec la marque de sous-vêtement Honey Birdette après que l’entreprise a fait appel aux services de Jake DuPree, un mannequin non-binaire.

«Je peux vous dire qu’une femme a perdu son travail à cause de cette diversité illusoire, a-t-elle affirmé après avoir coupé ses liens avec l’entreprise. C’est de la misogynie pure et dure!»

Selon elle, les produits qu’elle a choisis pour faire son coup d’éclat sont représentés par des personnes trans.

Capture d'écran Instagram

«À moins que tu sois une voleuse, tu as tiré sur ton propre argent», a souligné London River, une actrice pornographique qui a commenté la publication de Bri Teresi afin de pointer le ridicule de la situation.

«Si tu avais été attentive à ce que je disais, tu aurais compris que j’avais toute cette lingerie à cause de mon contrat avec la marque... Mes voisins m’ont donné la bière parce qu’ils n’en voulaient plus. Aussi simple que ça», a rétorqué Teresi.

Rappelons que Bud Light a causé la polémique aux États-Unis en faisant appel à Dylan Mulvaney, une femme transgenre, pour faire la promotion de ses produits. Une autre rumeur a circulé sur les réseaux sociaux selon laquelle Mulvaney aurait été payée 10 000$ pour faire de la publicité pour Tampax sur son compte TikTok. Cette rumeur a été démentie depuis par l’entreprise.

D’après les informations de Fox News.