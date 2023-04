[EN IMAGES] Angèle au Centre Vidéotron: acclamée comme une reine

Dans une exaltante ambiance de fête familiale au Centre Vidéotron, l’irrésistible Angèle a été acclamée comme la reine de la pop francophone qu’elle est devenue, jeudi soir, lors du premier de trois concerts en amphithéâtre au Québec.

• À lire aussi: Morgan Wallen n’était pas «trop ivre pour monter sur scène»

• À lire aussi: Le Blaxton s’installe au Centre Vidéotron

Encore sur son nuage d’avoir chanté au prestigieux festival Coachella, en Californie, la jeune vedette belge a vécu des retrouvailles euphoriques avec les Québécois, « un public très, très chaud », a-t-elle vite remarqué.

Il est vrai que cette foule, dans laquelle on remarquait de nombreux gamins qui vont sûrement afficher de jolis cernes sous les yeux à l’école, vendredi matin, a vite fait sentir qu’elle avait envie de faire la fête avec Angèle.

Photo de Pascal Huot

Ce n’est pas parce que le Centre Vidéotron était en configuration réduite (on devine qu’annoncer sa venue à Québec après la confirmation des dates de la fin de semaine au Centre Bell de Montréal a coûté quelques ventes) qu’on y a perdu en énergie, bien au contraire.

« Je suis en train de rêver. »

Dès le coup d’envoi au son de la dansante Plus de sens, les spectateurs ont manifesté avec une ferveur belle à voir leur plaisir pendant que la chanteuse était rejointe par une troupe de danseurs dont elle a fait une joyeuse utilisation tout au long de la soirée.

Lancé sur les chapeaux de roue, le concert a connu vite un point d’exclamation quand tout le monde a chanté en chœur Oui et non et Tout oublier, deux titres de l’album Brol attendus avec impatience, pendant qu’Angèle sautait et se déhanchait gaiement.

« Je suis en train de rêver. Je ne dis pas ça pour faire plaisir, c’est très cool », a réagi la chanteuse, toute souriante.

Capture d'écran Instagram Angèle

Généreuse

À tous les niveaux, ce spectacle de la tournée Nonante-cinq a rempli ses promesses et prouvé qu’Angèle, autant au chant qu’en danse, est passée à un niveau supérieur.

Avec 23 titres répartis sur presque deux heures, le menu musical était généreux, sans temps mort, et comprenait en prime une apparition de la chanteuse Pomme, venue chanter On brûlera avec son amie Angèle lors d’un segment au piano amorcé avec une touchante version de Taxi, livrée sur le ton de la confidence.

Photo de Pascal Huot

La mise en scène, lumineuse et fort soignée sans être extravagante, était au service de la chanteuse. L’écran géant a été utilisé avec parcimonie et judicieusement, comme lorsque Angèle y a projeté l’écran de son propre téléphone avec lequel elle filmait la foule en direct durant Amour, haine et danger.

Que dire aussi de ce superbe effet de tempête qui a empli la scène durant la chanson du même nom. C'était splendide!

Loin des clichés

En outre, à l’image de son compatriote Stromae, les compositions pop de l’artiste belge s’éloignent des clichés.

Elle-même l’a signalé en présentant Ta reine, qu’elle a chantée enveloppée dans un drapeau arc-en-ciel. « 70 % des chansons dans le monde parlent d’amour, mais ce n’est pas 70 % qui parlent d’amour lesbien », a-t-elle dit avant de demander de la « chanter tous et toutes ensemble pour tous les rois et toutes les reines. »

Photo de Pascal Huot

Ajoutez à cela le moment de communion libérateur de Balance ton quoi et une finale rassembleuse sur Bruxelles je t’aime. Personne n’a quitté le Centre Vidéotron avec un air maussade, c’est garanti.

Angèle sera au Centre Bell de Montréal, samedi et dimanche.

Vous avez entendu

-Plus de sens

-Tu me regardes

-Pensées positives

-Oui ou non

-Tout oublier

-Profite

-Promets-moi

-Ta reine

-Perdus

-Les matins

-Je veux tes yeux

-Amour, haine et danger

-Le temps fera les choses

-Taxi

-On brûlera (avec Pomme)

-Tempête

-Mauvais rêves

-Libre

-Flou

-Fever (avec Dua Lipa sur écran géant)

-Balance ton quoi

Rappel

-Démons

-Bruxelles je t’aime