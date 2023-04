DUGUAY, Aline



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 17 mars 2023, à l'âge de 76 ans, est décédée dame Aline Duguay, fille de feu dame Rose-Emma Lebel et de feu monsieur Gaston Duguay. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera au :de 9 heures à 11 heures.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " située sur l'avis de décès du site web au www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Nancy Francoeur (Éric Boivin), Julie Cecile (Rodney Cecile) et Steve Francoeur; son ex-conjoint Walter Francoeur; ses petits-enfants : Dave, Vanessa, Danick, Cédric, Ella et Gabriel; ses arrière-petits-enfants : Mayden, Heyden et Davens (sa jumelle feu Mélya); ses soeurs; Denise (feu Marcel Vallerand) et Claire (Réjean Simard) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel soignant de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leur humanité, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc) G1S 3G3, tél. :418-683-8666, site web : www.cancer.ca