MARCOTTE, Jean



À son domicile, à St-Vallier de Bellechasse, le 17 décembre 2022, à l'âge de 71 ans et 10 mois, est décédé subitement monsieur Jean Marcotte, fils de feu madame Françoise Pelletier et de feu monsieur Albert Marcotte. La famille recevra les condoléancesLa disposition des cendres se fera à une date ultérieure. Il était le frère de : Pierre (Danny Côté), Paul (Nicole L'Heureux), Pauline (Denis Beaudet), Ghislaine (Raymond Groleau), Louis, feu Daniel, Claude (Marisa Piol) et Gilles (Claudine Côté). Il laisse aussi dans le deuil sa première épouse, Monique Brochu, sa deuxième épouse, Claude Tremblay et les enfants de celle-ci, Dave, Donald et Michaël; sa très grande amie, Hélène Masse et sa " gang ", ainsi que ses nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, amis et amies. Un merci spécial s'adresse aux premiers répondants, madame Marie-Lyne Comeau et sa fille Florence ainsi qu'à la SQ de Bellechasse et de Portneuf pour leur professionnalisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, www.coeuretavc.ca. Les arrangements funéraires ont été confiés à la :