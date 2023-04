Intelligence artificielle et décès : «Je trouve ça dégueulasse», s'indigne la mère de Norah et Romy

La mère des fillettes Carpentier est outrée par une vidéo parue sur TikTok qui les ressuscite avec l'intelligence artificielle. Norah et Romy avaient été assassinées par leur père en juillet 2020, à Saint-Apollinaire et le drame a ébranlé le Québec entier.

Éprouvée par un sentiment de colère et d'incompréhension que lui inspire la capsule publiée sur le réseau social, Amélie Lemieux dit n'avoir jamais donné sa permission à cette initiative qui porte atteinte à l'intégrité de ses enfants, selon elle.

«J’ai eu connaissance de cette vidéo par vous et deux autres personnes. Je n’ai pas regardé beaucoup. Peut-être un 30 secondes... j’ai arrêté assez rapidement. Je trouve ça quand même assez dégueulasse», s’est-elle révoltée au TVA Nouvelles de 18h de Québec, jeudi soir.

Entrevue sur le sujet avec Bruno Guglielminetti dans cet épisode balado de Sophie Durocher à QUB radio :

«C’est déplacé et ça manque d’humanité. C’est de la désinformation totale. J’ai lu quelques commentaires. C’est déplacé... même les commentaires, je trouve que c’est déplacé.

Amélie Lemieux croit aussi que les internautes qui visionnent les images simulées ne sont guère mieux que ceux qui en font la promotion.

«Ceux qui commentent et qui regardent ne sont pas mieux que celui qui a créé la vidéo. Ils l’encouragent à continuer et à en faire d’autres.

Comme c’est le cas pour les familles de la fillette Granby et de Cédrika Provencher, il y a clairement un enjeu d’éthique à considérer dans une telle reproduction technologique.

«Ce sont quand même des drames que, nous, on vit. Les gens pensent qu’on le vit lors du moment présent et qu’après, c’est fini. On continue de le vivre. Les personnes que nous perdons ne reviennent jamais.

«D’entendre un début d’histoire de même avec mes photos et celles de mes enfants avec ce qui ne s’est même pas passé – ce n’est pas vrai ce qu’il nomme, tout a été garroché n’importe comment. C’est assez troublant.»

Sachant que TikTok attire surtout des enfants et ados, Amélie Lemieux raconte que ses neveux et nièces ainsi que des amis des Norah et Romy consultent l’application. Elle réclame donc des mesures efficaces pour empêcher de telles reconstitutions.

Elle souhaite un meilleur encadrement au Québec de l'intelligence artificielle.

«Je trouve qu’il y aurait peut-être un ménage à faire quelque part pour préserver l’intégrité des disparus et l’intégrité de ceux qui restent et qui doivent vivre avec des gestes qui ne leur appartiennent pas», se désole-t-elle, tout en suggérant que la personne ayant créé la vidéo de ses filles «a besoin d’aide».

La vidéo en question a d'ailleurs été retirée de TikTok.