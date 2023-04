Le plus grand Québécois des Bruins entre Bourque et Bergeron? «On est 1 et 1A», répond Bourque

Raymond Bourque épie de près le parcours magistral des Bruins cette saison et voue une admiration sans bornes pour son compatriote Patrice Bergeron. Appelé à trancher sur qui est le plus grand joueur québécois dans l’histoire de la franchise parmi les deux, l’ex-défenseur réfléchit quelques secondes, esquisse un sourire et dégaine. «On est 1 et 1A», se prononce-t-il.

Dans la riche histoire des Bruins, il y a Bobby Orr au sommet, mais Bourque et Bergeron occupent aussi une grande place dans la mythologie de l’équipe.

Bourque est de passage à Québec pour une conférence auprès de gens d’affaires du Groupe Performance et Le Journal est allé à la rencontre de celui qui a personnifié l’excellence à Boston pendant 21 ans, de 1979 à 2000.

Le meilleur pointeur de l’histoire de la LNH chez les défenseurs avec 1579 points en 1612 matchs se dit fier que le capitaine actuel de l’équipe soit désormais mentionné dans la même veine que lui.

«Le meilleur défenseur québécois des Bruins, c’est Raymond Bourque et le meilleur attaquant québécois, c’est Patrice Bergeron. C’est aussi simple que ça», a-t-il lancé.

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

Des points en commun

Si Bourque respecte à ce point Bergeron, c’est qu’il a l’impression de se revoir dans le jeu et l’attitude de celui qui est de 25 ans son cadet.

«Je le trouve incroyable», a-t-il louangé en remuant la tête. «Il y a un lien fort entre nos carrières, dans la façon qu’on a toujours eu d’approcher la game avec passion, avec préparation, avec classe, avec respect.

«Au-delà du talent sur la glace, on a tous les deux mis l’emphase sur le fait d’être un bon coéquipier dans le vestiaire et une bonne personne dans la communauté. On a toujours fait les choses discrètement, jamais en criant», a-t-il relevé.

Une bonne relation

Le légendaire général à la ligne bleue ne fait pas que lancer de bons mots dans le vent à l’endroit de Bergeron. Au fil des années à Boston, où Bourque vit toujours, les deux icônes des Bruins ont développé des liens forts.

«Je trouve ça le fun parce que je le texte et je lui parle régulièrement. J’ai une fondation et il m’aide beaucoup là-dedans. On a de belles discussions et je suis content d’avoir une bonne relation avec lui. Je le regarde aller, et mon seul regret, c’est de ne pas avoir joué avec lui», a-t-il dit au sujet de celui qui a été repêché en 2003, deux ans après sa retraite.

Le temps de la retraite?

Entre autres sujets abordés dans les derniers mois, Bourque a laissé savoir que Bergeron l’a consulté pour savoir comment il pourra savoir avec certitude quand le temps sera venu d’accrocher ses patins.

«Tout ce que je peux lui dire, c’est que tu le sais quand c’est la fin. J’ai joué jusqu’à 40 ans et la dernière année, j’ai gagné la coupe. J’ai fini deuxième pour le Norris et j’avais la plus grosse moyenne de minutes jouées dans la ligue. J’avais une autre année à mon contrat, mais je savais que je n’avais plus le mental pour continuer.

«J’ai laissé pas mal d’argent sur la table et des fois j’y pense, mais j’en ai fait en masse et quand c’est le temps d’arrêter, tu le sens. Patrice va le savoir quand ce sera le temps», a-t-il expliqué.

À 37 ans, Bergeron ne montre pas de signes de ralentissement, mais peut-être qu’une deuxième coupe Stanley pourrait le convaincre qu’il vaut mieux arrêter de donner son corps à la science.

«Tout ce qui est sûr, c’est que de belles choses s’en viennent pour lui après sa carrière. Il va aller au Temple de la renommée et son chandail va se retrouver à côté du mien», conclut Bourque sans hésiter.

De tout cœur avec son équipe

Getty Images via AFP

Raymond Bourque n’aurait jamais osé imaginer une telle saison historique pour les Bruins, mais il sait très bien que toutes les réussites de l’équipe perdront de la valeur si la coupe Stanley n’est pas au bout du parcours.

L’équipe qu’il a si fièrement représentée pendant deux décennies détient une avance de 3-2 au premier tour des séries éliminatoires face aux Panthers et le travail est loin d’être terminé.

Bourque en sait quelque chose, lui qui a goûté au grand bal printanier à 19 reprises avec les Bruins, sans jamais toucher au précieux trophée. Il aura fallu un bref exil de fin de carrière au Colorado pour y parvenir.

«Les chiffres sont là pour prouver qu’ils sont la meilleure équipe de l’histoire en saison régulière, mais ce n’est pas ça qu’ils veulent. À toutes les fois qu’ils se font poser la question, les joueurs répètent que c’est ce qui se passe en séries qui compte», a noté l’homme de 62 ans.

Pas à l’abri

Après tout, Bourque a vu neiger et il sait que l’éreintant tournoi ne pardonne pas. Les Bruins l’ont constaté mercredi soir lorsqu’ils ont perdu en prolongation, même s’ils ont outrageusement dominé la rencontre.

«Personne n’attend de plus grandes choses que les joueurs attendent d’eux-mêmes. Il reste que c’est dur de gagner la Coupe. Tu as beau avoir l’équipe la plus talentueuse, il n’y a pas de garanties. Tu n’es jamais à l’abri d’une mauvaise performance du gardien de but ou d’une blessure.

«Le noyau de cette équipe a vu beaucoup de hockey éliminatoire et les gars savent ce que ça prend. Ils vont tout donner», a-t-il affirmé.

Un noyau solide

S’il salue évidemment l’apport indéniable de Patrice Bergeron dans la culture de l’équipe, Bourque est aussi d’avis que le nécessaire a été fait pour s’approcher d’une première coupe depuis 2011.

«Ce qui se passe nous en dit long sur leurs vétérans comme Bergeron et Marchand. Le retour de Krejci a aussi fait une bonne différence, tout comme les gardiens de but. Les gars qu’ils sont allés chercher dans des échanges sont parfaits du point de vue du caractère avec la façon dont les Bruins jouent. C’est important d’avoir de la profondeur et il y en a à toutes les positions.»