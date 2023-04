Bruno Marchand en Belgique: les rues piétonnes attirent les investisseurs à Bruxelles

BRUXELLES, Belgique | Dans la capitale belge, loin de faire fuir les commerces, les rues piétonnes ont attiré les investisseurs.

À Bruxelles, un plan de piétonnisation a été élaboré et réalisé pour un kilomètre de la rue Sainte-Catherine et des tronçons des rues adjacentes.

En compagnie de l’urbaniste qui a participé au projet, Marc Amplemans, ainsi que de l’échevine responsable de la mobilité à Bruxelles, An Persoons, le maire Bruno Marchand a marché sur cette promenade large et très prisée.

Piétons, cyclistes, adeptes de la trottinette s’y côtoient à toute heure du jour. Ils circulent devant une foule de boutiques et de restaurants fréquentés.

Une différence notable avec la rue d’avant, où les piétons étaient « coincés » sur des trottoirs étroits.

Comme partout, le projet de piétonnisation a soulevé des craintes, racontent M. Amplemans et Mme Persoons.

C’est même devenu un enjeu électoral à un certain moment. « Ça divisait la haute et la basse-ville », dit-elle.

Après coup, cependant, c’est bien différent, ajoute la politicienne. « C’était la première réaction. Mais maintenant, aucun commerçant ne ferait marche arrière. »

Les promeneurs ne sont pas les seuls à y avoir trouvé leur intérêt. Les promoteurs ont aussi répondu présents.

« Dès que le projet a été concret, les promoteurs ont commencé à investir dans le centre-ville », relate An Persoons.

La Ville a aussi verdi par du gazon et la plantation d’arbres, en plus d’avoir ajouté des fontaines et des jeux d’eau.

Les constructeurs ont implanté des jardins en toiture de leurs bâtiments.

Rapide évolution

Aujourd’hui, un projet adjacent qui vise à retirer 40 espaces de stationnement ne soulève pas les passions.

« Si on avait fait ça il y a cinq ans, ça aurait été la révolution la plus totale. Mais là, il n’y a pas eu de réaction », a constaté An Persoons. « Ça évolue très vite », renchérit Marc Amplemans.

De plus, la Ville de Bruxelles est propriétaires de plusieurs lots sur le tracé de l’avenue piétonne et peut ainsi gérer le prix de location pour les ménages privés et les commerçants et éviter l’embourgeoisement.

« Ainsi, on peut attirer un public de Bruxellois de tous les quartiers », souligne An Persoons.

Le maire Marchand a confirmé avec cette dernière visite au sujet de la piétonnisation que cela se passe de la même façon partout.

« Ça ne sert à rien d’aller voir plus de villes. Ça confirme que partout, c’est bon pour les commerces. »

Québec va adapter le projet à la réalité locale, écouter les citoyens et faire des projets-pilotes.

Transition inévitable

Une rencontre avec le ministre responsable de l’Environnement, Alain Maron, a aussi conforté le maire dans ses positions.

« Nous avons des défis similaires », dit-il. « Cette transition, qu’on la veuille ou pas, on va être obligés de l’avoir. »

Le maire a ainsi bouclé la portion belge de son voyage et est maintenant arrivé à Paris.