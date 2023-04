LHJMQ: Zachary L'Heureux a appris de ses huit suspensions et entend aider les Mooseheads d'Halifax à aller le plus loin possible en séries

L’attaquant Zachary L'Heureux a souvent fait parler de lui pour les mauvaises raisons. Difficile de se défiler avec huit suspensions dans la LHJMQ. Mais le joueur des Mooseheads d'Halifax assure qu’il a appris de ses erreurs et qu’il connaît maintenant les limites.

«J’ai réalisé qu’il y a des choses que je peux faire et d’autres pas. Il y a des moments où je dois réagir différemment. Je me suis fait beaucoup juger pour mes gestes et mon caractère. Mais je pense être capable de prouver, aux spectateurs, à moi-même et à mes coéquipiers, que je suis capable d’être le joueur que je veux être en séries, être positif et ne pas nuire aux succès de l’équipe», soutient le Montréalais, qui aura 20 ans le 15 mai.

Disons que sa dernière sanction avait de quoi faire réfléchir: L’heureux a raté 10 matchs pour avoir dardé un jeune partisan à Gatineau. Au moment des faits, la LHJMQ n’avait pas sévi, mais à la lumière d’une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, le circuit n’a eu d’autre choix que de punir le récidiviste.

«Zach a certainement appris des leçons de ses comportements antérieurs, avance son entraîneur, Sylvain Favreau. Maintenant, on regarde vers l’avant.»

Enfin ses premières séries

L’avenir, ce sont les séries, ses premières dans la LHJMQ, car la COVID-19 et les blessures l’avaient privé de ce bonheur lors des précédentes campagnes. Le choix de premier tour au repêchage de la LNH en 2021, le 27e au total par les Predators de Nashville, apprécie l’ambiance printanière. Il tente de déranger ses adversaires tout en narguant parfois la foule adverse, notamment lorsqu'il réalise un tour du chapeau.

«Ça va avec mon style de jeu, dit-il en riant lors d’une récente entrevue téléphonique. Ça fait partie de ma game, de rentrer dans la tête des adversaires, de faire fâcher le monde! En séries, j’ai été capable de trouver la fine ligne sur laquelle marcher pour ne pas affecter mon équipe négativement. Je veux être le joueur que Nashville a vu en moi.»

Au-delà de son petit côté baveux et arrogant, L’Heureux demeure une menace offensive. Face aux Eagles du Cap-Breton et aux Wildcats de Moncton, il s’est amusé avec six buts et huit mentions d’aide en neuf rencontres éliminatoires.

«Zachary joue un style offensif, mais son jeu sans la rondelle a été très bon contre les Wildcats. Il a récupéré des rondelles et a été récompensé avec des chances de marquer. Il aime le jeu physique et n’a pas froid aux yeux. Il a été exceptionnel pour nous et il a joué son rôle à la perfection», reconnaît Favreau.

Plus mature

Avant d’être échangé aux Mooseheads en décembre, Alexandre Doucet connaissait la réputation de son nouveau coéquipier L’Heureux. Au fil des semaines, il a appris à le connaître réellement.

«C’est une bonne personne, mais il est tellement un compétiteur que des fois, il dépasse la ligne, analyse l’ancien des Foreurs de Val-d’Or. Dans le dernier mois, il a fait un gros pas en avant, il a pris de la maturité. Il sait qu’on a besoin de lui sur la glace et non pas dans les estrades.»

Même son de cloche du côté du jeune joueur de centre de 18 ans Mathieu Cataford.

«Zachary joue avec beaucoup d’intensité. Il est capable de rentrer dans la peau des adversaires, mais c’est aussi un excellent joueur offensivement. Depuis le début des séries, il a compté des buts, il nous a beaucoup aidés. Il a une bonne attitude et un très bon leadership.»