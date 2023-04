Normand Brathwaite sera le capitaine Goulache dans la série jeunesse «Drazilion»

Télé-Québec renouvelle son offre de fiction jeunesse et proposera dès cet automne une première production originale depuis Les Argonautes.

Cette nouvelle fiction, Drazilion, mettra notamment en vedette Normand Brathwaite dans le rôle de l’excentrique capitaine Goulache, qui erre comme un fantôme dans le musée des squelettes depuis que le mystérieux Drazilion, la créature-mère du monde fantastique de Virmark, lui a jeté un sort.

Les quatre héros, Oli (Eliot Perron), Emma (Emma Lafrenière), Fabio (Léo Mai) et Rachel (Gabrielle B. Thuot) devront retrouver la créature pour libérer le capitaine Goulache du mauvais sort qu’il a reçu. Ils devront, par la même occasion, réussir des épreuves de toutes sortes pour amenuiser les effets de la magie. Mais attention! La bande de Vikings crasseux, et pas toujours dégourdis tentera par tous les moyens de leur nuire.

Dans un univers coloré et éclaté, la série Drazilion a été pensée afin de permettre aux jeunes de développer leurs habiletés sociales et émotionnelles. Au fil des épisodes, ils apprennent peu à peu à mieux réguler leurs émotions, à s’exprimer dans le respect et à s’affirmer, a fait valoir le diffuseur public.

La série débutera cet automne sur les ondes de Télé-Québec. Les tournages sont en cours et se poursuivront pour la période estivale.