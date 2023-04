Patrick Roy n’est pas reconnu à sa juste valeur, estime Louis Robitaille

Patrick Roy n’obtient pas tout le crédit qui lui revient pour les succès des Remparts de Québec au cours des deux dernières années, estime celui qui s’apprête à l’affronter en demi-finale, l’entraineur-chef des Olympiques de Gatineau, Louis Robitaille.

La série entre les Remparts et les Olympiques sera aussi celle entre les deux entraineurs qui se vouent un immense respect mutuel.

« On est deux compétiteurs et la bataille est commencée depuis qu’on sait qu’on va jouer contre les Remparts, a admis Robitaille. Patrick, au-delà d’être un ami, c’est une personne de hockey incroyable, un gars passionné qui n’obtient pas tout le crédit qui lui revient. Son équipe a terminé au premier rang du classement général pour une deuxième année de suite et il n’est même pas en nomination pour le titre d’entraineur de l’année », ajoute Robitaille, à propos du trophée qui sera disputé entre Sylvain Favreau (Halifax), Stéphane Julien (Sherbrooke) et Carl Mallette (Victoriaville).

L’amitié peut attendre

Même s’ils ont l’habitude de se parler régulièrement, les conversations pourraient être moins fréquentes dans les prochains jours entre les deux hommes de hockey.

« Je vous énormément de respect à Pat et durant la série, je sais que nos clubs vont être prêts. Il va connaître notre système par cœur et va être préparé et ce sera la même chose de notre côté. On va faire ce qu’on a à faire et après la série, on pourra prendre un verre de vin et jaser. Par contre, au cours des 10 ou 12 prochains jours, on va se concentrer sur nos équipes. »

Même son de cloche du côté de Roy.

« Je pense que les deux, on a pas mal de stock dans notre assiette alors on va se concentrer sur nos équipes. J’ai beaucoup de respect pour lui et c’est une série qui va se jouer sur la patinoire. »

Roy ne s’attend donc pas à ce qu’il y a des escalades verbales dans les médias entre les deux entraineurs, comme ce fut le cas lors de la dernière série contre l’Océanic de Rimouski et Serge Beausoleil.

« [S'il y a une joute verbale], c'est Louis qui va la faire, pas moi. Je suis en mission, je veux me concentrer sur les choses qui sont importantes. Ce qui est important, c'est la façon dont on va jouer. Ce sont nos joueurs qui doivent avoir le spotlight et nous on doit les accompagner dans cette préparation-là, pour qu'ils soient prêts quand la rondelle va tomber sur la glace vendredi soir. »

Des Olympiques prêts

À ce sujet, Robitaille estime que ses joueurs sont prêts pour une longue bataille face aux Remparts.

« J’aime où notre jeu est en ce moment et comment on a grandi comme équipe depuis le 1er décembre, soit depuis qu’on a ajouté plusieurs joueurs par transactions. Est-ce que des choses peuvent être améliorées ? Oui. Il y a des choses qu’on a bien faites lors des deux premières rondes et d’autres moins bien. On veut s’assurer que ça ne se reproduise pas. »

D’ailleurs, les Remparts ont remporté trois des cinq matchs entre les deux équipes mais aucun d’entre eux n’a été disputé alors que les deux formations bénéficiaient d’un alignement complet.

« Ça ne change rien pour nous, assure Patrick Roy. Comme entraineur, tu essaies de voir la structure de Gatineau et non tel joueur ou tel joueur. On se concentre sur comment Gatineau se comporte dans les différentes facettes du jeu », termine-t-il, ajoutant que les unités spéciales risquent de jouer un rôle très important dans la série.

D’ailleurs, les Remparts seront privés de Thomas Darcy pour le premier match, vendredi. Il soigne une blessure au genou qui ne devrait pas le garder à l’écart du jeu pour une longue période, a assuré Roy.