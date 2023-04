Rihanna interprétera la voix de la Schtroumpfette dans le prochain film des Schtroumpfs

La chanteuse Rihanna prêtera sa voix au personnage de la Schtroumpfette dans un nouveau film d’animation des Schtroumpfs qui prendra l’affiche le 14 février 2025.

Le studio Paramount Pictures en a fait l’annonce jeudi lors de l’événement CinemaCon, le grand rendez-vous annuel des exploitants de salles américains, qui se déroule cette semaine à Las Vegas.

Présente sur place, Rihanna a aussi révélé qu’elle écrirait et interpréterait la musique du film, en plus de s’impliquer dans le projet à titre de productrice. Le long métrage sera réalisé par Chris Miller (Spider-Man : à travers le Spider-Verse).

Rihanna a fait plusieurs apparitions au cinéma depuis quelques années. On l’a vue aux côtés de Cate Blanchett et Sandra Bullock dans la comédie d’action Debbie Ocean 8, sortie en 2018. Elle a aussi joué dans le film de science-fiction Valérian et la cité des mille planètes, du réalisateur français Luc Besson. La chanteuse a récemment été nommée aux Oscars pour sa chanson Lift Me Up, tirée du film Black Panther : Longue vie au Wakanda